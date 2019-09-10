Мурманск, , 21:16 — REGNUM В Мурманской области подписан итоговый протокол выборов губернатора — победа Андрея Чибиса документально закреплена.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис Gov-murman.ru

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, явка на минувших выборах составила 35,83%. За Андрея Чибиса отдали свои голоса 124 429 человек, то есть 60,07% избирателей.

По словам представителей избиркома, выборы прошли без нарушений.

Напомним, Андрей Чибис еще до подписания протокола об итогах выборов заявил, что намерен сменить сенатора и произвести кадровую чистку в областном правительстве.