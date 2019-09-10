Великий Новгород, , 21:10 — REGNUM Кандидат в депутаты Новгородской областной думы по одномандатному округу №1 Игорь Свинцов, выдвинутый на выборы от партии «Единая Россия» и проигравший их кандидату от КПРФ Василию Калинину, подал жалобу в Избирательную комиссию Новгородской области, но облизбирком её рассматривать не стал. Как сообщает газета «Новгородские ведомости», в которой Свинцов работает главным редактором, он подозревает нарушения при подсчёте голосов на некоторых избирательных участках.

«Скажу сразу, у меня нет и не было претензий к моему главному оппоненту на выборах Василию Калинину. Но у меня возникают вопросы к работе некоторых УИКов. В частности, это большое число недействительных бюллетеней. На некоторых УИКах этот показатель превышает 13% от общего числа выданных. И по какому-то стечению обстоятельств это именно те УИКи, где мой главный оппонент набирает наибольшее количество голосов. Считаю очень странным большое количество недействительных бюллетеней на выездном голосовании. На некоторых участках таких от 70 до 90%. В чём логика — люди приглашали к себе членов УИКа чтобы проголосовать и портили бюллетени?» — возмутился Свинцов.

Он заявил, что после отказа облизбиркома рассматривать его жалобу готов обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева пояснила, что жалоба Свинцова поступила в облизбирком уже после того, как результаты выборов по округу были утверждены окружной избирательной комиссией, при этом ни по ходу голосования, ни при подсчёте голосов жалоб не поступало. Она также заявила, что процесс подсчёта голосов организован таким образом, что проконтролировать число недействительных бюллетеней отдельно в урнах для выездного голосования невозможно: при подсчёте голосов эти бюллетени присоединяют к общей массе из стационарных урн и смешивают, лишь затем выявляются недействительные бюллетени.

Напомним, на дополнительных выборах в Новгородскую областную думу по округу №1 победу одержал кандидат от КПРФ Василий Калинин — за него отдали голоса 30,03% избирателей. Игорь Свинцов («Единая Россия») получил 28,88%, Оксана Макарова (ЛДПР) — 14,9%, кандидат от партии «Яблоко» Ксения Черепанова — 14,06%, Николай Седых («Справедливая Россия») — 5,68%. Явка избирателей на участки составила 32,87%.

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