Харьков, Украина, , 21:05 — REGNUM Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск партии Порошенко «Европейская солидарность», отменив решение городских властей Харькова о возвращении проспекту Григоренко имени Маршала Победы Георгия Жукова, сообщает 10 сентября пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По утверждению представителей партии Порошенко, решение вернуть имя Жукова городскому проспекту противоречило закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», запрещающему присваивать объектам имена руководителей коммунистической партии и государственных структур СССР и УССР

«Георгий Жуков занимал руководящие должности в коммунистической партии, а именно должность члена президиума ЦК КПСС и должности в высших органах власти и управления СССР, в частности, должность министра обороны СССР. Поэтому действующее законодательство Украины запрещает присваивать объектам права собственности и географическим объектам имя Жукова Г. К.», — указывает пресс-служба политической партии, руководимой Петром Порошенко.

Напомним, Харьковский городской совет 19 июня 2019 года 59 голосами против 13 постановил вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова

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