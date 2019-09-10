Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарльз Капперман. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя пресс-службы Белого дома Хоган Гидли.

Капперман до сегодняшней отставки Джона Болтона работал его заместителем. Отмечается также, что он долгое время был соратником и консультантом Болтона.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил Джона Болтона в отставку с должности своего советника по национальной безопасности. Причиной данного решения глава государства назвал «категорическое несогласие» членов администрации со многими предложениями советника.

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