Великий Новгород, , 20:36 — REGNUM На довыборах депутата Госдумы РФ по одномандатному округу № 134 в Новгородской области 8 сентября 5855 человек проголосовали по месту нахождения, а не регистрации, подав предварительно соответствующие заявления в избиркомы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, на брифинге в Великом Новгороде заявила председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

Она отметила, что ежегодно число «мобильных избирателей» в регионе растёт. Впервые по этой системе в Новгородской области можно было проголосовать в 2017 году на выборах губернатора. Тогда таким правом воспользовались 3894 человека.

Отметим, что механизм «мобильный избиратель» оказался куда больше востребованным жителями Новгородской области, чем возможность проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на довыборах депутата Госдумы такая возможность предоставлялась на 30 цифровых участках в столице, но ей воспользовались только 15 жителей Новгородской области.

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