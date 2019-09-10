Санкт-Петербург, , 20:33 — REGNUM В поселке Лисий Нос (входит в состав Санкт-Петербурга) избирательная комиссия 10 сентября приняла решение в очередной раз пересчитать голоса на муниципальных выборах, отданные 8 сентября. Возмущенные местные жители скопились снаружи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники событий.

«Вечером позвонили нашим депутатам, чтобы они пришли в 19:00, будет пересчет по какой-то жалобе, которую, наверное, какой-то алкаш за бутылку водки написал», — сказал незарегистрированный самовыдвиженец Виктор Шарганов, который возглавлял муниципалитет до 2014 года.

Он полагает, что причина пересчета в том, что, согласно данным первых протоколов, в муниципальный совет не проходит действующий глава МО «Поселок Лисий Нос», единоросс Вадим Грудников.

Вместо него туда попадают самовыдвиженцы, два справедливоросса и один «яблочник», утверждает Шарганов.

На место к зданию муниципального совета прибыл полицейский патруль, но в происходящее не вмешивается.

Свое негодование происходящим высказала и председатель совета местного Клуба любителей природы «Примула» Мария Забровская. Она назвала муниципальную кампанию в Лисьем Носу «очень грязной».

Кроме того, по ее словам, в день выборов инвалиды в Лисьем Носу так и не дождались надомного голосования, так как с урной к ним не приехали.

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Как сообщало ИА REGNUM, Горизбирком Петербурга потребует отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов.

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