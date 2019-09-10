Астрахань, , 20:11 — REGNUM Выборы губернатора Астраханской области признаны состоявшимися и действительными. Итоговый протокол члены областной избирательной комиссии подписали на заседании 10 сентября.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин Astobl.ru

Губернатором избран Игорь Бабушкин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения. За него проголосовали 185 тысяч 543 человека, или 75,63% избирателей.

За Николая Арефьева (КПРФ) проголосовали 28 тыс. 969 человек (11,81%), за Сергея Сычева («Партия пенсионеров») — 11 тыс. 819 (4,82%), за Тимофея Щербакова (ЛДПР) — 12 тыс. 573 (5,13%).

Всего на участки пришли 245 тыс. 320 избирателей. Средняя явка по региону составила 33,49%.

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