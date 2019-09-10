10 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Балканская редакция ИА REGNUM, , 19:40 — REGNUM Председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову предъявлено обвинение, сообщил главный прокурор Сотир Цацаров на специальной пресс-конференции по поводу вчерашних арестов членов движения. Согласно словам прокуратуры, он передавал секретную информацию иностранным организациям. Речь идет об Обществе развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и Российского института стратегических исследований, чьим директором является Леонид Решетников. Решетникову также запрещен въезд в на территорию Болгарии сроком на 10 лет.

Болгария

Николай Малинов на время следствия отпущен под залог 50 000 левов, ему запрещено покидать пределы страны.

Цацаров объяснил, что он привлечен как обвиняемый в участии в схеме отмывания денег и финансирования мероприятий, которые затрагивают национальную безопасность. Средствам массовой информации главный прокурор заявил, что не ответит на вопросы, потому что в этом конкретном случае речь идет о сведениях, содержащих секретную информацию и о защите национальной безопасности.

В ходе расследования преступления против финансовой и кредитной систем установлена встроенная и действующая схема отмывания денег, сообщил Сотир Цацаров. Сразу же после установления этой схемы прокуратура поручила ГАНБ (Государственное агентство национальной безопасности. — пер.) осуществление множества оперативных мероприятий, в том числе и по линии финансовой разведки. В результате этого, собраны сведения, что эта схема использовалась для трансфера финансовых средств от лиц, руководителей иностранных организаций, которые имеют определенные интересы в политической жизни страны. Эти интересы связаны с различными областями болгарской общественной и политической жизни, как и деятельности болгарских государственных органов. Таким способом финансируются разносторонние мероприятия, которые прямо затрагивают национальную безопасность РБ и представляет собой попытки целенаправленного влияния и на ее внешнюю политику, сказал также главный прокурор. Собраны доказательства прямого участия болгарского гражданина как в схеме финансирования, так и в действиях на болгарской территории, которые обслуживают вышеотмеченные интересы в разных формах, включая и передачу информации, защищенной законом. Этот болгарский гражданин — Николай Малинов. Сегодня Николай Малинов привлечен в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном статьей 105, п. 1 Болгарского уголовного кодекса, уточнил Цацаров.

Усилия Малинова прилагались в пяти направлениях: деятельность НПО, создание интернет-сайтов, собственного телевизионного канала, как и создание партии, которая должна была перерасти в политическую силу. Целью было «неявное» влияние на политическую жизнь, а тайным образом, объяснил зам главного прокурора Ивана Гешева. Он также сообщил, что Малинов хотел участвовать в покупке болгарского телекоммуникационного оператора через финансирование российского банка, чтобы влиять на политическую и социальную жизнь в нашей стране через «приобретение доходных отраслей в Болгарии».

Шпионаж в пользу иностранного государства является исключительно тяжким обвинением. Поэтому жду, чтобы следствие представило неоспоримые факты. Об этом заявил президент Румен Радев, комментируя обвинение против Николая Малинова, передает Болгарское национальное радио. По словам главы государства, при отсутствии категорических доказательств останется сомнение, что болгарские институции «использованы в постановке внутриполитического сценария».

Радев настаивает на доказательствах того, что болгарская внешняя политика не превратилась в заложника, обслуживающего интересы правительства.

На вопрос журналиста о том, не видится ли наступление против него в допросе социолога Живко Георгиева, который является членом Стратегического совета при президенте, Румен Радев ответил, что здравый разум покинул болгарское политическое пространство и особенно правительство. «Я избран двумя миллионами болгар и подобные утверждения и инсинуации являются оскорбительными более всего для этих людей», — отрезал Радев.

Бессилие правительства справиться с тяжелыми проблемами в стране и полный провал правительства в стратегических для нашего европейского развития приоритетах вырождается в панический поиск врага и в прошлом, и в будущем, так чтобы люди непрерывно противопоставлялись друг другу и не могли объединиться и призвать к ответу за сегодняшние проблемы и провалы, добавил президент.

«Вступление в Шенген и зону евро, отмена европейского мониторинга верховенства закона в нашей стране, а также привлечение иностранных инвесторов являются одними из стратегических приоритетов, в которых наблюдается провал управляющих», — категорически заявил глава государства.

«Шпионаж в пользу иностранного государства является одним из самых тяжелых преступлений. Это должно быть доказано, и будем внимательно следить за развитием ситуации». Так прокомментировала лидер Болгарской Социалистической партии Корнелия Нинова обвинения, выдвинутые сегодня против Николая Малинова.

На заседании Исполнительного бюро БСП профессор Ваня Добрева, которая является членом движения «Русофилы» рассказала подробно о случившемся вчера — аресте бывшего главного редактора газеты «Дума» («Слово») Юрия Борисова и допросах других членов движения.

Оцениваем случившееся как провокацию, заявила Нинова. По ее словам, недопустимо, чтобы свидетелей уводили в наручниках, а подобные аресты являются грубым посягательством на свободу слова, потому что Юрий Борисов — журналист и общественный деятель. И как посягательство на деятельность профессора Вани Добревой. Они вместе с Юрием Борисовым многократно заявляли публично свою позицию, направленную на дружбу с Россией и на хорошие экономические и политические взаимоотношения между Софией и Москвой, напомнила Нинова. И подчеркнула, что это не делает их преступниками. Это свободолюбивые люди, имеющие право на свое мнение. «Русофилы» — неправительственная организация, членами которой являются много людей с различными интересами и с различной политической ориентацией. Поэтому вчерашние аресты являются посягательством и на право свободы общественных организаций, добавила Нинова. Считаем, что акция именно 9 сентября проведена сегодня с целью отвлечь внимание от других скандалов, связанных с руководством и с правительством, чтобы использовать обвинения в предвыборной кампании, уточнила лидер БСП.

«Борисов (премьер-министр Болгарии. — ИА REGNUM) готов на всё, чтобы задержаться во власти, но вчера он перешел грань», — категорично заявила Корнелия Нинова. Такими действиями он провоцирует разделение болгарского народа, сея страх выражения позиции, отличающейся от позиции правительства, считают в БСП.

У нас отнимают свободу и право говорить свободно, право свободно выражать свое мнение, продолжила Нинова. Она обратилась ко всем, кому дороги эти ценности — противостоять всем попыткам управляющих сеять страх и разделение.

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