Москва, , 19:34 — REGNUM Центральная избирательная комиссия внимательно следит за расследованием вопроса, каким образом в распоряжение штаба оппозиционного блогера Алексея Навального попало большое количество незаполненных направлений для наблюдения на выборах. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он напомнил, что в электронных средствах массовой информации было много данных о том, что первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин предоставил Навальному и его людям незаполненные направления для наблюдения на выборах за своей подписью.

Булаев подчеркнул, что в ЦИКе это рассматривают как преступление, причем уголовного характера.

«Мы сделали вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем которое описано в Уголовном кодексе», — сказал Булаев.

Он напомнил, что в законе четко прописано, что в качестве наблюдателей на участки должны направляться конкретные люди, а незаполненные бланки вообще не должны находиться в свободном доступе.

Булаев отметил, что сложившуюся ситуацию можно объяснить двумя версиями. Либо эти направления были изготовлены кем-то ещё, и подписи Рашкина, а также печати КПРФ были подделаны. Либо же Рашкин отдал со своей подписью и печатью КПРФ эти документы в штаб Навального, что также является преступлением.

Всего подобных направлений было более 2,5 тысячи.