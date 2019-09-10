Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Джон Болтон Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Трамп пояснил, что многие предложения Болтона вызвали его категорическое несогласие, поэтому советнику по нацбезопасности было предложено уйти в отставку.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я, как и другие члены администрации, категорически не согласен со многими его предложениями, и поэтому я попросил Джона оставить свой пост», — написал Трамп.

О том, кто заменит Болтона на посту советника по нацбезопасности, Дональд Трамп пообещал сообщить после 15 сентября.

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