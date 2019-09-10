Нальчик, , 19:11 — REGNUM В прокуратуру Кабардино-Балкарии назначен новый глава ведомства. Им стал государственный советник юстиции 3 класса Николай Хабаров, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Чеченской Республики. Сообщение о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа о его назначении опубликовано 10 сентября на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Исполнять обязанности главы надзорного ведомства Николай Хабаров будет в течение пяти лет.

О новом назначенце известно, что ему 51 год, он уроженец села Атманов-Угол Сосновского района Тамбовской области. Окончив Саратовскую государственную академию права, он поступил на службу в органы прокуратуры Пустошкинского района Псковской области. Дослужился до прокурора Великолукского района Псковской области.

В 2007 году был назначен в прокуратуру Чеченской Республики — исполнять обязанности заместителя прокурора республики. С 14 марта 2008 года проходил службу в должности заместителя прокурора Чеченской Республики. На должность первого заместителя главы ведомства был назначен в ноябре 2012 года.

Хабаров женат, имеет четверых детей.

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