Киев, , 19:08 — REGNUM Около сотни депутатов Верховной рады Украины вызваны на допрос в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом 10 сентября сообщил экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий в эфире телеканала «Наш».

"Сто депутатов уже вызваны в Государственное бюро расследований, чтобы они дали показания по делу узурпации власти, что, мол, правительство (экс-премьера Владимира Гройсмана) назначалось без коалиции», — сказал он.

По словам Парубия, сам он заявил следователю об «абсурдности» данного уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Пётр Порошенко вновь проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований по делу о государственной измене. Вместо себя экс-президент прислал адвоката, который передал следователям его письменные показания.

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