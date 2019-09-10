Липецк, , 19:05 — REGNUM Выборы главы администрации Липецкой области признаны состоявшимися и действительными. Об этом на заседании 10 сентября заявил председатель региональной избирательной комиссии Юрий Алтухов.

По итогам обработки протоколов 24 территориальных избирательных комиссий и протокола об итогах голосования на цифровых избирательных участках в Москве на выборах главы области главой региона избран Игорь Артамонов, за которого проголосовали 294 тысяч 820 человек, или 67,28% избирателей.

За Сергея Токарева проголосовали 87 тыс. 783 человека (20,03%), за Ларису Ксенофонтову — 20 твс. 171 (4,6%), за Андрея Плотникова — 13 тыс. 960 (3,19%), за Андрея Григорьева — 12 тыс. 592 (2,87%). Всего проголосовали 438 тыс. 205 человек. Явка составила 47,11%. Протокол о результатах выборов был подписан на заседании избиркома.

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