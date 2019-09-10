Вашингтон, , 18:53 — REGNUM По мнению разведки США, американским военным необходимо научиться действовать в условиях гибридной войны, потому что стратегия ведения гибридных войн является приоритетной для России и Китая. Об этом пишет американское издание War is Boring.

Заместитель директора Национальной разведки США Карен Гибсон на днях обсудила многоспектральный характер гибридной войны в ходе своего выступления в штате Вирджиния.

Гибридная война характеризуется использованием в меньшей мере грубой силы, но достигает больших результатов, чем мятеж. В ней широко используются нерегулярные войска (прокси-силы) наряду с регулярными войсками, дезинформационные кампании, кибератаки. В гибридной войне борьба за умы людей является такой же борьбой, как и за территорию. Задача состоит в том, чтобы сделать как можно меньше силовых действий.

По мнению Карен Гибсон, одним из ведущих экспертов в области гибридной войны является Россия, которая якобы использовала эту тактику для достижения значительных успехов в Грузии и на Украине. Китай, по словам Гибсон, в меньшей степени также экспериментировал с гибридной войной в Южно-Китайском море, хотя простое создание островов является несколько другим примером.

Гибсон утверждает, что гибридная война эволюционировала и теперь имеет «беспрецедентную способность использовать информацию в качестве элемента войны со значительно большим объёмом, скоростью, шириной и глубиной и точностью, чем раньше, потому что глобальные ИТ-системы сделали нас более связанными, более автоматизированными и позволили передавать и получать более точные сообщения, чем когда-либо прежде».

Заместитель директора Национальной разведки США считает, что гибридная война представляет собой вызов для США, у которых есть свой собственный стиль боя, который другие страны не осмелятся принять в прямом столкновении «сила на силу». Однако используя «серую зону» гибридной войны, по мнению Гибсон, враги США могут легко втянуть единственную в мире сверхдержаву в трясину, и в данном случае народ США, возможно, не захочет оставаться преданным стране до конца.