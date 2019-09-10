Москва, , 18:31 — REGNUM Выборы в Московскую городскую думу показали проблемы в коммуникациях в Москве между властью и обществом. Об этом 10 сентября заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов на круглом столе в ИА REGNUM.

«Мне кажется, в Москве есть серьёзные проблемы с коммуникациями между властью и гражданским обществом. Очевидно, что в Москве несколько иное гражданское общество, чем за МКАДом, чем вне Центральной России. И оно сыграло на этих выборах важную роль. Очевидно, в Москве сыграли роль городские конфликты, в том числе и градостроительные. Это и реновация, и точечное строительство — улица Цандера, например, отказ от публичных слушаний по градостроительным вопросам — всё это как-то накапливалось», — сказал Иванов.

По его мнению, Москве «нужно менять формат коммуникаций между властью и гражданским обществом, и отказываться от манипулятивных форм коммуникации». Эксперт пояснил, что власти нужно научиться слушать тех, у кого есть другое мнение.