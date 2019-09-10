Бишкек, , 18:22 — REGNUM Всего за полгода парламент Киргизии изменил свою позицию по вопросу о введении штрафов за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности на прямо противоположную. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров, выятупая на заседании профильного парламентского комитета.

По его словам, если раньше большинство народных избранников придерживалось мнения, что хоть закон об ОСАГО уже вступил в силу, но, фактически, его работу до сих пор так и не нормализовали, то теперь они же считают, что нужно как можно скорее начать вводить штрафные санкции в отношении автовладельцев без страховки.

Жапаров отмечает, что парламентарии предлагают в первую очередь начать штрафовать за отсутствие ОСАГО транспорт с иностранными госномерами. Причем размер штрафа должен быть таким же, как и в государствах, из которых прибыл такой автомобиль.

Во вторую очередь депутаты хотят начать привлекать к ответственности государственные органы Киргизии. Для них штрафы могут быть введены уже в марте 2020 года. Всех остальных предлагают начать штрафовать с 2021 года.

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