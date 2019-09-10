Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета России. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе Госдепартамента США.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Как уточняется, в чёрный список включены начальник следственного отдела по Сургуту подполковник юстиции Владимир Ермолаев и следователь по особо важным делам следственного отдела по Сургуту Степан Ткач.

В пресс-релизе утверждается, что Госдепартамент «располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию представителей Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сургуте».