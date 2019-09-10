Москва, , 18:06 — REGNUM В Москве создана коалиция информационных ресурсов, которые транслируют всё, что говорят представители оппозиции. Об этом 10 сентября заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков на круглом столе в ИА REGNUM.

Акция протеста несистемной оппозиции. 31 августа 2019 года, Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Создана совокупность дружественных информационных ресурсов. Как что скажут — разносится абсолютно везде. Ходишь по Москве — на углах тявкают о том, что сказали Соболь, Навальный. Здесь власти что-то надо делать, потому что она рискует просто потерять информационное лидерство. Создана мощная информационная коалиция», — сказал он.

Также Марков отметил «полное доминирование в соцсетях».

«Они там командуют, полностью. Противодействия я вижу достаточно мало. Плюс миллионы участников», — рассказал эксперт.