Москва, , 18:06 — REGNUM Центральная избирательная комиссия усматривает признаки уголовного преступления в факте передаче незаполненных, но подписанных бланков наблюдателей от КПРФ штабу Навального. Об этом, как сообщает ТАСС, журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По словам Булаева, ЦИК запросила дополнительную информацию от МВД по ранее опубликованным в ряде СМИ сведениям о том, что в штабе Навального в ходе обыска были обнаружены пустые бланки направления наблюдателей на выборы 8 сентября за подписью руководителя московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

«Мы проанализировали и сделали вывод, что это можно рассматривать как преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — сказал Булаев.

Зампредседателя ЦИК напомнил, что закон запрещает свободное распространение незаполненных бланков: «Незаполненные бланки не могут быть в свободном полете, вы обязаны вписать фамилию наблюдателя».

«Если Рашкин отдал со своей подписью и печатью КПРФ эти документы в штаб Навального, это тоже преступление», — цитирует Булаева агентство «Интерфакс».

Булаев обвинил КПРФ в дискредитации избирательной системы и партийной работы. Он выразил уверенность, что подобные действия Рашкина ставят под сомнение саму легитимность выборного процесса.

Напомним, что 6 сентября в московском офисе ФБК Навального прошли обыски. Как напоминает «Интерфакс», сотрудники штаба сами признались в изъятии в ходе обысков документов для наблюдения. «Изъяли направления. Около 2,5 тысячи», — написал в своём микроблоге координатор штаба Навального Олег Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Мосгордуму Рашкин поддержал проект «Умное голосование» Алексея Навального. После победы ряда кандидатов от коммунистов Навальный ожидаемо присвоил её себе. Вместе с тем кандидат от КПРФ Николай Губенко от подобной поддержки отказался, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов был вынужден оправдываться за действия Рашкина.