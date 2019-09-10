Калининград, , 18:00 — REGNUM Система фотовидеофиксации «Безопасного города» в Калининградской области за август зафиксировала на дорогах региона 95 тыс. нарушений ПДД, то есть в среднем по два нарушения каждую минуту в течение всего месяца, включая тёмное время суток.

Сейчас на автодорогах региона работают 84 комплекса «Безопасного города», 18 из них — передвижные. Денежные средства от оплаты штрафов поступают в бюджет Калининградской области, уточняет пресс-служба регионального правительства сегодня, 10 сентября.