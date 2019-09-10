Калининград, , 17:56 — REGNUM Международная «Объединенная меховая корпорация» открывает производство в Калининградской области верхней одежды и обуви, а в индустриальном парке «Храброво» под Калининградом компании предоставлен участок в шесть гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития региона в присутствии губернатора Антона Алиханова.

Власти российского эксклава уже назвали приход компании, которая производит обувь типа угги, работает с брендом «Первый меховой» и является крупнейшим мировым производителем изделий из австралийской овчины, революционным событием, который положит начало создания fashion-кластера региона.

Инвестиции в производство за первые три года оцениваются в 15−20 млн долларов США. На первом этапе на производстве будет трудоустроено 300 человек, с дальнейшим ростом до 700 человек.

«В Ставропольском крае останется переработка овчины. А сюда, в Калининградскую область, мы переносим из Китая производство верхней одежды и зимней обуви, всё, связанное с fashion-индустрией», — рассказал собственник бизнес-проекта, президент «Калининградской меховой компании» Валерий Данилов.