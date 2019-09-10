Калининград, 10 сентября 2019, 17:56 — REGNUM Международная «Объединенная меховая корпорация» открывает производство в Калининградской области верхней одежды и обуви, а в индустриальном парке «Храброво» под Калининградом компании предоставлен участок в шесть гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития региона в присутствии губернатора Антона Алиханова.
Власти российского эксклава уже назвали приход компании, которая производит обувь типа угги, работает с брендом «Первый меховой» и является крупнейшим мировым производителем изделий из австралийской овчины, революционным событием, который положит начало создания fashion-кластера региона.
Инвестиции в производство за первые три года оцениваются в 15−20 млн долларов США. На первом этапе на производстве будет трудоустроено 300 человек, с дальнейшим ростом до 700 человек.