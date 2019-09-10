Рязань, , 17:52 — REGNUM Избранный 10 сентября мэр Рязани Елена Сорокина пообещала провести кадровые перестановки в администрации. В ближайшее время она займётся формированием своей команды. Политик заверила, что не будет принимать революционных решений — она считает, что человеку нужно дать возможность проявить себя.

Глава Рязани собирается обсудить с депутатами и горожанами изменение структуры городского хозяйства. Мэр не планирует создавать страницы в социальных сетях, на это нужно время, а Елена Сорокина не хочет, чтобы за неё вёл страницы кто-то другой, цитирует политика Рязанский городской сайт.

«Только вместе, в диалоге, во взаимодействии мы сможем превратить проблемы в возможности. Открытая власть — один из основополагающих принципов стратегии губернатора Рязанской области Николая Любимова. Я хочу стать членом команды губернатора. Это и мой принцип», — подчеркнула Елена Сорокина.

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