Рязань, 10 сентября 2019, 17:52 — REGNUM Избранный 10 сентября мэр Рязани Елена Сорокина пообещала провести кадровые перестановки в администрации. В ближайшее время она займётся формированием своей команды. Политик заверила, что не будет принимать революционных решений — она считает, что человеку нужно дать возможность проявить себя.
Глава Рязани собирается обсудить с депутатами и горожанами изменение структуры городского хозяйства. Мэр не планирует создавать страницы в социальных сетях, на это нужно время, а Елена Сорокина не хочет, чтобы за неё вёл страницы кто-то другой, цитирует политика Рязанский городской сайт.
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