Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Данные, введенные в ГАС «Выборы» по нескольким муниципалитетам Петербурга, не совпали с цифрами в протоколах подсчета, которыми владеют кандидаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, кандидат от «Справедливой России» Имиль Мамин обратил внимание, что сведения по УИК №1814, введенные в систему, относительно результатов голосования в МО «Озеро Долгое», отличаются от данных в протоколе. Если в последнем единоросс Андрей Аникин получил лишь 112 голосов, то в ГАС «Выборы» введено 212.

При этом у «эсера» Алексея Захаренкова исчезло 60 голосов — со 170 стало 110. У самовыдвиженки Татьяны Рощиной в протоколе значатся 162 голоса, в ГАС «Выборы» — 112.

Ранее член УИК №1813 с правом решающего голоса Роман Пашук уже рассказывал ИА REGNUM, как у него на участке среди ночи с 8 на 9 сентября протоколы были внезапно переписаны, и результат Рощиной также сократился почти втрое. Уменьшились и результаты справедливороссов Захаренкова, Мамина, Миляевой. Пашук отказался подписывать этот документ, настоял на пересчете, и итоговый протокол вышел правдивым, утверждает он. Однако данные по УИК №1813 до сих пор — спустя трое суток — не введены в ГАС «Выборы».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Справедливой России», жалоба по несовпадению данных участка №1814 уже подана.

В аналогичной ситуации оказались оппозиционные кандидаты в МО №15, уточнили в региональном отделении партии. Там разница между голосами за кандидата Диану Бондаренко в протоколе и в ГАС «Выборах» отличается на 20 штук.

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Напомним, Горизбирком Петербурга 10 сентября заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

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