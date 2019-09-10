Ташкент, , 17:48 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и специальный посланник МИД Норвегии Кнут Воллебек обсудили в Ташкенте вопрос по выдвижению кандидатуры страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах», отмечает МИД.

Стороны констатировали необходимость активизации политического диалога и развития связей между законодателями двух стран.

«Было предложено продолжить после многолетнего перерыва практику проведения регулярных межмидовских политических консультаций, а также рассмотреть возможность организации депутатских групп по межпарламентскому сотрудничеству», говорится в сообщении.

Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества могло бы стать развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

«В настоящее время показатели в этой сфере свидетельствуют о наличии значительного потенциала. В этой связи было озвучено предложение о создании узбекско-норвежского органа, координирующего экономическое сотрудничество», сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В беседе также рассмотрены актуальные аспекты взаимодействия в сферах науки, культуры, образования и подготовки кадров.