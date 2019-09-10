Москва, 10 сентября 2019, 17:47 — REGNUM Результаты выборов в Московскую городскую думу имеют «шоковый характер». Об этом 10 сентября заявил политолог Максим Жаров на круглом столе в ИА REGNUM.
«Для мэрии результаты выборов имеют шоковый характер. И сейчас вопрос стоит на повестке дня — нужны профессиональные коммуникаторы с новыми депутатами Мосгордумы, прежде всего, КПРФ. Все они люди разные, с ними нужно уметь работать», — сказал он.
По мнению политолога, мэрия Москвы «получила проблему»:
«Дело в том, что все эти люди будут говорить вразнобой о чём угодно: каких-то своих проектах, проблемах. И всё это будет транслироваться через СМИ».
Как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиции получили 20 мест из 45 на выборах в Мосгордуму.