Черкесск, , 17:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель следственного управления Следственного комитета по республике. Им стал Николай Щепкин, пишет 10 сентября ИА NewsTracker.

По данным информагентства, указ о назначении нового главы СКР по КЧР подписал на днях президент РФ Владимир Путин. Ранее Николай Щепкин занимал должность заместителя руководителя московского межрайонного следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, в апреле 2019 года следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии возглавил в статусе временно исполняющего обязанности главы ведомства генерал-майор юстиции Михаил Ламонов. Ранее исполнявший обязанности главы СКР по КЧР Арсен Езаов ушел на пенсию.

До этого был арестован по подозрению в причастности к деятельности преступной группы отца и сына Арашуковых заместитель руководителя управления СКР Казбек Булатов. Экс-сенатор от КЧР Рауф Арашуков и его отец — помощник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков — подозреваются в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей.

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