Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Полицейских вызвали в Территориальную избирательную комиссию (ТИК) №7 Санкт-Петербурга в связи с тем, что туда попали бюллетени с участков муниципального образования «Морские ворота» Кировского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор одного из общественных движений по наблюдению за выборами Глеб Чипига.

Подсчет голосов в ИКМО «Морские ворота» в ночь на 9 сентября велся в присутствии бойцов Росгвардии. Тем не менее, никаких официальных протоколов составлено так и не было, заявляют независимые члены УИК.

«После подсчета в «Морских воротах» должны были составить итоговый протокол. Этого не произошло в нарушение закона, их никто не подписывал. Ночью 9 сентября бюллетени увезли на проспект Стачек, 18, в посторонний кабинет на третьем этаже. Туда никого не пускают. Там находится Территориальный избирком №7, который по полномочиям в этих выборах никак не участвует», — сказал Чипига.

По его словам, ни один из четырех УИКов на территории муниципалитета так и не провел итогового заседания по муниципальным выборам, не объявляли и о заседании ИКМО «Морские ворота» — по крайней мере, членам комиссии об этом ничего не известно.

В то же время некие данные подсчета появились в системе ГАС «Выборы» днем 10 сентября. «Была вызвана полиция на (проспект) Стачек, 18. Мы опасаемся, что верные итоги голосования уже невозможно будет установить, потому что бюллетени побывали в руках у посторонних людей», — подчеркнул Чипига.

В частности, беспокойство наблюдателей вызываю результаты округа №89, где, если судить по данным, введенным в ГАС «Выборы», в совет прошли действующий депутат «Морских ворот» Сергей Виниченко, поддержанный проектом «Объединенные демократы», а также единороссы Александр Данилов, Александр Привалов, Павел Павлов, Виталий Шабунин.

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Напомним, Горизбирком Петербурга потребует отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов.

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