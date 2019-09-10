Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установления наблюдения за психически больными людьми для предотвращения инцидентов с массовыми расстрелами людей в Соединенных Штатах. Об этом пишет центральная американская газета The Washington Post.

С инициативой выступил друг президента Трампа, бывший советник председателя NBC Боб Райт. Он предложил провести исследование, чтобы выяснить, можно ли использовать современные технологии, в частности, смартфоны и умные часы для определения степени риска совершения насильственных преступлений теми или иными людьми.

Данное потенциальное исследование вызывает беспокойство американской общественности, так как оно явно предполагает вмешательство в личную жизнь людей с психическими отклонениями.

По задумке Райта все участники исследования будут волонтерами. Кроме того, он подчеркивает, что в случае разработки этой программы обязательно будут предприняты некие шаги, чтобы защитить частную жизнь каждого человека.

Противники проведения такого исследования указывают, что администрация в борьбе с массовыми расстрелами людей в США пытается зайти не с той стороны — первоначально надо разобраться со свободным доступом к оружию в стране. Купить огнестрельное оружие может практически любой гражданин, даже с психическими отклонениями.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после недавних случаев массовых расстрелов в Техасе и Огайо заявил, что насилие с применением огнестрельного оружия связано с проблемами психического здоровья граждан.