Ташкент, , 17:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года частным нотариальным конторам снова разрешили осуществлять услуги, эти изменения позволят сократить очереди в государственных нотариальных контрах, сообщает Подробно.уз.

Документом также, с 1 октября 2019 года отменяется нотариально удостоверенная доверенность на право пользования и управления транспортными средствами между близкими родственниками.

Помимо этого, с 1 января 2020 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение договора о предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, говорить о том, что частные нотариусы могут появиться в Узбекистане, начали еще в 2017 году. Тогда заявлялось, что частные нотариусы начнут предоставлять услуги в январе 2018 года,