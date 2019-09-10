Рига, , 17:29 — REGNUM

Бывший вице-президент Еврокомиссии, представитель Латвии Валдис Домбровскис, остаётся работать в главном органе исполнительной власти ЕС. Как сообщает латвийское новостное агентство LETA, он станет вице-президентом ЕК в сфере финансовых услуг и экономики.

Об этом сегодня, 10 сентября, представляя новый состав Еврокомиссии, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее предполагалось, что Домбровскис займёт пост еврокомиссара по энергетике, однако им будет назначена представительница Эстонии Кадри Симсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представителю Литвы в ЕК — Виргиниюсу Синкявичюсу — доверено отвечать за вопросы экологии в ЕС.