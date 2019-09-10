Рига, , 17:26 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс сегодня, 10 сентября, встретился с прибывшей с визитом в Ригу главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и кроме прочих вопросов обсудил с ней восстановление права голоса России в организации, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

Он выразил «недоумение» этим решением, на что Паскье ответила, что оно было принято «после долгих дискуссий», в том числе и ради «защиты прав человека в России». Глава ПАСЕ тем не менее отметила, что позиция Латвии «понятна», но она надеется, что страна продолжит активное участие в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. В документе содержится целый комплекс вопросов, носящий рекомендательный характер для российской делегации.