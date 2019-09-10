10 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Случись девальвация, при отсутствии внутренних резервов роста, изношенности фондов почти на 50%, нищем населении, какой расклад событий ждет Россию, при том что внешние долги еще не выплачены? И чем же в этом случае может похвастаться Минфин с ЦБ? Красивой упаковкой, но пустой коробки?

Галина Смирнова, , 17:23 — REGNUM Минфин и ЦБ, очевидно, на фоне роста негативного отношения бизнеса и населения к финансовой, фискальной и денежно-кредитной политике решили в намеках пропиарить свои успехи и заодно поддержать своего коллегу Максима Орешкина, который ранее пропиарил, в свою очередь, работу ведомств под управлением Антона Силуанова и Эльвиры Набиуллиной, заявив о беспрецедентных реформах ведомств, которые войдут в историю — в учебники, так сказать, станут примером «другим пионерам». Успехи, которыми при каждом удобном случае хвастается Минфин и ЦБ, надо сказать прямо, очень сомнительны.

Галочки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание РБК проанализировало документы Минфина и ЦБ и сообщило, что уровень госдолга России оказался ниже уровня имеющихся активов. Объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа равен 16,2 трлн руб. (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год). Сумма образуется путем сложения внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долгов субъектов и муниципалитетов, включая государственные гарантии по кредитам предприятий.

Безусловно, такая новость не может не порадовать. Однако радоваться раньше времени не стоит. Во-первых, потому, что с долгами еще не рассчитались! Новость несет в себе сугубо информационный характер — не более. К ней нужно относиться как к любому прогнозу Минэкономики или бюджету, составленному Минфином, который может быть пересмотрен несколько раз в течение года и по завершении цикла так и не сойтись с планами. Во-вторых, насколько известно, при профицитном, не особо вкладывающемся в развитие экономики бюджете Минфин не гнушается лезть в новые долги. И, возможно, новости подобного позитивного рода лишь позволяют Минфину и дальше работать в необходимом ему русле. В-третьих, активы лежат мертвым грузом!

Ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте —составили 17,6 трлн руб. (16,2% прогнозного ВВП), следует из обзора банковской системы ЦБ. Активы превысили долг еще 1 июня 2019 года, показывают данные Минфина и ЦБ. Точно так же чистый долг расширенного правительства России оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщил РБК старший директор Fitch, главный аналитик по российским суверенным рейтингам Эрих Ариспе. По данным Fitch, в 2018 году долг расширенного правительства России опустился до 14,6% ВВП, а государственные активы выросли до 13,4% ВВП, включая 3,9% ВВП в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и 2,9% ВВП бюджетных остатков на счетах Федерального казначейства.

Как уточняет РБК, государственные депозиты — это в основном ликвидная часть ФНБ, которая хранится на счетах ЦБ в долларах, евро и британских фунтах, — 6,5 трлн руб. на 1 сентября, а также валюта, закупленная Минфином в январе-августе по бюджетному правилу, — 2,1 трлн руб. Эти средства пока не переведены в ФНБ — они находятся на едином бюджетном счете Федерального казначейства и также размещены в Центробанке. Также ликвидные активы включают остатки средств на счетах внебюджетных фондов, например, Пенсионного фонда, который по состоянию на 1 января 2019 года (последние данные Казначейства) держал на счетах и депозитах в Казначействе и банках 0,6 трлн рублей.

То есть лежат активы на депозитах в валюте. Основная доля этой валюты представлена той, от которой в России были планы отказаться. То есть Минфин, по сути, с одной стороны, не поддерживает развитие российской экономики, с другой — поддерживает финансовую систему США, благодаря которой России было отказано в 2014-м году в доступе к международным рынкам капитала, где российские компании имели возможность брать недорогие длинные деньги. По большому счету, Минфин, скупая валюту, пытается сдержать ее девальвацию в развитых странах, таким образом и поддерживая экономику этих стран.

Однако развитые страны в пользу своего внутреннего роста наращивают свои долги. Не ровен час, как их экономика окажется под долговым пузырем, который разорвавшись может привести всё к той же девальвации их валют. И вот тогда для России тоже могут наступить непростые времена. Потому как в российскую экономику Минфин вкладываться не торопится. Бизнес, как и население, под налоговым бременем нищает и тоже не вкладывается в основные фонды. У ЦБ из-за санации банковского сектора уже есть убытки, риск их пополнения существует из-за роста кредитной нагрузки населения. С внешними долгами Россия не рассчиталась, наоборот, берет еще в различных формах — то под развитие инфраструктуры у МБРР, подчеркну еще раз — при профицитном-то бюджете, или выпускает облигации.

При таком раскладе событий и нежелании властей вкладываться в развитие экономики копилка ФНБ всё больше наталкивает на мысли, ассоциирующиеся с «золотом партии», исчезнувшем при неблагоприятных для страны обстоятельствах, но с благоприятной почвой для его исчезновения.

Давайте посмотрим, что же у нас там с основными фондами творится… По данным Росстата на отчетную дату — 11.06.2019 года, в 1990 году степень износа основных фондов в России составляла 35,6%, в 2018 году — 47,4%. 47,1% износ основных фондов достиг в 2010 году и с тех пор этот показатель почти не меняется.

Коэффициент обновления основных фондов в сопоставимых ценах в 1990 году был равен 6,3%, в 2018 году — 4,3%. Самый низкий коэффициент обновления был в 1998 году — 1,3%. С 2001-го он начал расти, но до сих пор не достиг даже показателя 1990 года.

Правда, непрезентабельно выглядит экономика России — слишком высоки показатели ее износа?! Случись девальвация, при отсутствии внутренних резервов роста, изношенности фондов почти на 50%, нищем населении, какой расклад событий ждет Россию, при том что внешние долги еще не выплачены? И чем же в этом случае может похвастаться Минфин с ЦБ? Красивой упаковкой, но пустой коробки?