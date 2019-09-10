Цхинвал, , 17:22 — REGNUM Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев в заседании законодательного органа республики поручил председателю Комитета по обороне и безопасности Ацамазу Бибилову создать депутатскую рабочую группу, которая займется вопросом государственных границ республики, сообщает 10 сентября агентство «Рес».

В рабочую группу будут приглашены все, кто отвечал за установление границ в разное время. Рабочая группа должна будет предоставить полную информацию по решениям, принятым ранее по вопросам госграницы.

Также Тадтаев сделал поручение комитету по обороне и безопасности и комитету по законодательству, законности и местному самоуправлению совместно разработать заявление по поводу действий грузинских служб на территории и близ территории Южной Осетии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 сентября депутаты парламента Южной Осетии во главе со спикером Аланом Тадтаевым во время заседания получили информацию об очередной провокации грузинской стороны и незамедлительно выехали в село Синагур Дзауского района республики. 6 сентября депутаты приняли решение провести слушания по работе комиссии по делимитации и демаркации границы республики с Грузией.

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