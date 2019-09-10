Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

Текст указа опубликован 10 сентября на официальном сайте правовой информации.

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ», — указано в сообщении.

Указ вступает в законную силу с момента его публикации.

Вместо Григория Карасина на пост замглавы МИД России назначен Евгений Иванов.

Напомним, Григорий Карасин работал на посту замминистра иностранных дел России с 2005 года.

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