Москва, , 17:14 — REGNUM На выборах в Мосгордуму сыграла низкая явка и наличие у оппозиции мобилизованных избирателей. Об этом 10 сентября заявил профессор НИУ «Высшая школа экономики», политический консультант Олег Матвейчев на круглом столе в ИА REGNUM.

«Если бы явка в Москве на этих выборах показала бы процентов 25−30, ни один кандидат от оппозиции, может быть за исключением двух-трёх округов, никогда бы не победил. Потому что пришли бы те самые лояльные граждане, потребители «похорошевшей» Москвы и т.д.», — сказал он.

По его мнению, основные опросы общественного мнения в столицы показывают лояльность к власти около 70% избирателей.