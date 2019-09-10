Киев, , 17:13 — REGNUM Украине грозит очередной налоговой майдан из-за желания правительства Украины повысить налоги для железорудных горно-добывающих предприятий и вывести из тени часть бизнесменов, занятых в торговле. Об этом 10 сентября написал на своей странице в Фейсбук политолог, директор Центра прикладных и политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Один из таких потенциально острых конфликтов назревает вокруг изменений в налоговом законодательстве. Изменения, которые готовятся, могут нанести мощный удар как по «упрощенке» (ФЛП), так и по крупному бизнесу. И это чревато большим взрывом. Напомню, что первый Майдан, с которым столкнулся Янукович, был налоговым Майданом. И это заложило социально-экономический фундамент для дальнейших протестов. В команде Зе рискуют наступить на «грабли Януковича», — отметил Фесенко.

По его слова, в Мариуполе, Днепре и Кривом Роге может возрасти социальная напряженность из-за незначительного повышения рентных ставок для офшорной украинской металлургии.

«Некоторые наблюдатели говорят о том, что за изменениями в налоговом законодательстве скрываются интересы Коломойского, и намерения по разделу рынка, борьба за контроль над ключевыми отраслями: металлургия, АПК, энергетика… Но если это так, нас ждут мощные конфликты… В связи с ростом рентных ставок под ударом окажутся крупные города в зоне конфликта на Донбассе — Мариуполь, Краматорск и рядом с зоной конфликта — Запорожье, Днепр. А это уже очень опасно с политической точки зрения. Кстати, социальное напряжение может резко возрасти и на малой родине президента Зеленского в Кривом Роге. А он на такие вещи чутко реагирует», — пояснил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев зарегистрировал в Верховной раде законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209.

Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий. Так, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки руды включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей.

Крое того, в Раду внесены законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», который направлен на детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, документ обязывает магазины ввести систему электронных чеков как во многих развитых странах мира.