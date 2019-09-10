Симферополь, , 17:09 — REGNUM Формирование вертикали власти в Крыму — первостепенная задача нового созыва Государственного совета республики. Об этом 10 сентября в эфире крымской радиостанции заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Первая задача на ближайшее время — формирование всей вертикали власти в республике. После этого можно приступать к реализации долгосрочных планов: принятие бюджета, утверждение программ на следующий год и многое другое», — отметил Константинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов депутатов Государственного совета республики, в местный парламент проходят три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Явка составила 33,2%.

Подробности: В Госсовет Крыма прошли «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ