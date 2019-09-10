Иерусалим, , 17:08 — REGNUM Израильские компании в 2018 году в рамках сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin по программе производства F-35 достигли объёма продаж более 500 миллионов долларов. Об этом пишет портал Globes со ссылкой на министерство обороны Израиля.

Всего, по данным Globes, закупки Lockheed Martin у промышленных компаний в Израиле дошли до уровня в 1,75 миллиарда долларов со дня подписания первой сделки по данному истребителю в 2010 году. Министерство обороны Израиля полагает, что к концу 2019 года эта цифра превысит 2 миллиарда долларов.

Военное ведомство планирует расширить объём существующих контрактов с Lockheed Martin, а также подписать новые контракты, связанные с планом производства самолётов F-35.

Цифры также говорят о том, что с начала 2019 года Lockheed Martin увеличила объём контрактов с израильскими компаниями, связанных с этими самолётами, на 200 миллионов долларов. Это привело к 44% роста закупок из Израиля с середины 2018 года.

Можно предположить, что увеличение заказов для израильских компаний связано с исключением из программы по созданию и производству F-35 Турции в связи с приобретением ей российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Всего в этой программе задействовано десять турецких промышленных компаний.