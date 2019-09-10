Киев, 10 сентября 2019, 17:07 — REGNUM
Фракция «Слуга народа» приняла законопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента, чтобы потом этот закон можно было отменить. Об этом 10 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Сергей Гармаш, комментируя принятие Радой закона об импичменте с нарушением регламента.
Он допускает, что президент Владимир Зеленский не уверен, что в дальнейшем сохранит стабильность и поддержку в парламенте.
Эксперт также считает, что в декабре на Украине может начаться парламентский кризис.
Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада приняла законопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента. За законопроект проголосовали только депутаты от фракции «Слуга народа». Это дат основания парламентариям в будущем отменить закон об импичменте.