Южно-Сахалинск, , 03:15 — REGNUM Рассуждения в публикациях японского ИА «Киодо цусин» о российских планах в отношении Курил создают впечатление либо хорошо налаженной шпионской работы против РФ, либо безответственных высказываний в погоне за информпопулярностью. Прилично ли японскому изданию демонстрировать настолько широкую осведомленность российскими внутренними делами, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киодо цусин» берется рассуждать о вещах, подобных срокам размещения на южных Курилах ракетных комплексов «Бастион», которые не должны быть известны никому, кроме непосредственно участвующих в осуществлении таких планов военных специалистов. Даже замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что не знает планов военного строительства на Курилах. А вот японское издательство запросто оперирует такими планами — вероятно, вводя во искушение главного военного союзника Японии, который, конечно, предпочел бы видеть на этих островах свои базы и комплексы.

Но как бы ни хотелось японскому премьер-министру Синдзо Абэ срочно получить хоть какой-то положительный результат по т.н. «проблеме северных территорий», похоже, ничего сногсшибательного в ближайшее время это на этой стезе не ожидает.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Курилы: откуда японские СМИ берут секретную информацию военного характера?».