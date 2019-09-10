Москва, , 16:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. 9 сентября Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила результаты второго тура.

Победу одержал действующий президент Хаджимба, который набрал 47,39% голосов. При этом проигравшая оппозиция уже заявила, что не согласна с результатами выборов, и считает что для победы Хаджимба должен был набрать абсолютное большинство голосов, а не простое.

В поздравительной телеграмме Путин пишет, что деятельность Хаджимбы на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства.

Также Путин заверил Хаджимбу, что Россия и далее будет оказывать Абхазии содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, так как для РФ Абхазия является дружественной страной.