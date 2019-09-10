Москва, , 16:54 — REGNUM Успех «Единой России» на выборах 8 сентября как в Москве, так и в других субъектах России обусловлен в первую очередь тем, что оппозиционные силы не способны эффективно взять на вооружение социальную повестку. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблемДмитрий Журавлевна заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Социальную повестку, социальное недовольство некому взять. Но это не значит, что его нет. Люди не проголосовали за оппозицию, потому что не за кого, а не потому что их всё устраивает. Это мы должны для себя понять: то, что в результате выборов «ЕР» одержала великую победу, это и для Москвы неверно, и может быть, даже в большей степени и для регионов. Мы должны это помнить, иначе жизнь нам сама это расскажет», — заявил Журавлев.

Либеральная повестка в Москве роли не сыграла абсолютно по той же схеме, по какой не сработала и в регионах», указал он. Эффект «умного голосования» в процентах на выборах в Мосгордуму оказался совершенно незаметным.

«Протест был политическим, а людям нужно решать социальную ситуацию. Я не обвиняю правую оппозицию в ошибках — с правой стороны очень трудно играть на социальной ситуации. Она правая: политически, исторически так сложилось», — пояснил Журавлев.

«А левая оппозиция до сих пор никак не может для себя решить, они коммунисты или социал-демократы? Пока они этот вопрос не решат, массовой поддержки у них не будет. У них есть ядро, оно у них останется, но дальше они не выйдут — не может быть массовой поддержки у тех, кто сами для себя не решили, кто они такие», — добавил он.