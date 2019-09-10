Челябинск, 10 сентября 2019, 16:53 — REGNUM Решение о том, кто возглавит челябинское министерство промышленности, будет принято в Минпромторге России. Сейчас там на согласовании находится кандидатура Павла Рыжего, пишет «Накануне.Ru».
Как сообщало ИА REGNUM, Павел Рыжий выиграл конкурс на пост министра. Всего в конкурсе участвовали 23 человека.
Напомним, министерство было создано в августе. Его руководитель станет известен уже в сентябре.
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