Москва, , 16:51 — REGNUM Многие лояльные к власти московские избиратели, придя на участок и не увидев в списках «Единую Россию», отдали свой голос за КПРФ, «Справедливую Россию» или ЛДПР. Об этом 10 сентября сообщил председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев на круглом столе в ИА REGNUM.

Он рассказал, что на выборах в Мосгордуму результаты предопределила хозяйственная повестка.

«Что значит хозяйственная повестка? Вот они ходили, встречались. В небольших московских округах встреча — важный инструмент кампании. Рассказывали о том, какие лавочки поставят, дворы отремонтируют, скамейки, детские площадки. И эта повестка, в общем-то, сработала», — сказал он.

Но к этой повестке, считает эксперт, необходимо было приложить маркер.

«Когда человек, лоялист (а прошлые выборы показали, что большинство лояльное в Москве) приходит на участок и не видит понятного маркера, то, конечно, это всё растекается и распределяется куда-то», — отметил Гусев.

По его мнению, часть голосов, которая на прежних выборах получала «Единая Россия», на этот раз отошли к другим системным партиям — КПРФ, «Справедливой России» или ЛДПР.