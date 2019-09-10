Москва, , 16:50 — REGNUM Хороший результат «Единой России» на выборах 8 сентября создаёт ряд угроз для самой партии — в правящих кругах может возникнуть ложное ощущение, что электорат готов им «прощать» жёсткую социальную политику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Здесь есть, на мой взгляд, огромная опасть. Называется головокружение от успехов. Я очень боюсь, что социально-экономические «новации» пойдут на «ура». Мы же победили, наша партия всех «жахнула». И это очень опасная позиция», — заявил Журавлев.

С этой позицией партия пошла на выборы в прошлом году — с известным результатом, предостерёг он.

«Дело не только в выборах. Дело в том, что это действительно может восприниматься как индульгенция на жёсткую социальную политику — а вот это уже очень опасно. Это так опасно, и я думаю, наша главная задача как политконсультантов — не дай бог, если поверят, что действительно всех победили», — сказал политолог.