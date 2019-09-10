Красногорск, , 16:46 — REGNUM В Московской области аннулировали бюллетень избирателя, который умер на следующий день после голосования. Как заявила на пресс-конференции 10 сентября уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, житель голосовал досрочно, сообщает «РИАМО».

По ее словам, хотя ситуацию нельзя назвать стандартной, аннулирование такого бюллетеня соответствуют методическим рекомендациям и законно.

«Были такие ситуации, когда, к сожалению, пришлось аннулировать бюллетень избирателя, что совершенно законно. Это произошло, когда человек пришел на досрочное голосование, отдал свой голос, а на следующий день, к сожалению, умер», — заявила она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в 31-м муниципалитете Московской области прошли выборы в советы депутатов. На 584 мандата претендовали 2,5 тыс. кандидатов. Итоговая явка на голосование составила 23,63%, свой выбор сделали 482 860 человек, 13 тыс. избирателей проголосовали на дому.

Большую часть мест в региональных парламентах получила партия «Единая Россия», кандидатам от которой достался 421 мандат. Самовыдвиженцы получили 71 место, представители партии КПРФ — 57 мандатов, кандидаты от партии «Справедливая Россия» — 30 мест, от ЛДПР — три мандата, от партии «Родина» — одно место, от партии «Яблоко» — одно место.

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