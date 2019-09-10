Александрия, Египет, , 16:43 — REGNUM Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» в ходе дальнего плавания совершил заход в египетский порт Александрию, сообщает 10 сентября пресс-служба Северного флота.

Визит российского крейсера в Египет будет продолжаться трое суток.

«За это время корабль посетят Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет и сотрудники российского посольства с семьями… Старший на походе — начальник штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1 ранга Владимир Кузьмин нанесут протокольные визиты должностным лицам порта Александрия и ВМС Египта», — указано в сообщении пресс-службы.

Российские военные моряки будут участвовать в спортивных состязаниях со своими коллегами из ВМС Египта. Крейсер «Маршал Устинов» будет принимать экскурсии местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 августа отряд боевых кораблей и судов обеспечения из состава Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», совершает поход в акватории Средиземного моря.

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