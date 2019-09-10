Москва, , 16:43 — REGNUM Кандидаты в губернаторы, поддержанные президентом РФ Владимиром Путиным, ориентированы на людей, а не на региональные элиты — они в большей степени отражают интересы избирателей, а не местных кланов. Такое мнение озвучила директор департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

«В ряде случаев кандидаты, поддержанные президентом, являются антистеблишментными кандидатами», — сказала она в ходе «круглого стола» ЭИСИ, посвящённого итогам выборов 8 сентября.

По её словам, во многих регионах в предвыборный период сложилась ситуация, когда «люди за, избиратели полностью за, но есть региональные фронды», которые пытались противодействовать победе кандидатов от президента. «Эти кандидаты выступили против элит», — подчеркнула Соколова.

С её мнением согласился руководитель Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, на антиэлитной волне серьёзную поддержку получили, в частности, глава Забайкальского края Александр Осипов, глава Липецкой области Игорь Артамонов, глава Калмыкии Бату Хасиков и частично — глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Данилин заявил, что региональные элиты Калмыкии пытались устроить заговор против врио главы Бату Хасикова, однако тому удалось максимально жёстко проявить себя.

Напомним, что 8 сентября выборы высших должностных лиц состоялись в 16 регионах России. 10 из 16 теперь уже избранных глав регионов являются выпускниками или слушателями президентской программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва.