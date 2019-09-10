Москва, , 16:42 — REGNUM Исполняющие обязанности глав регионов естественным образом победили на региональных выборах 8 сентября 2019 года. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблемДмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«По большому счёту, особо никого и не было, кроме исполняющий обязанностей. Это было естественно и нормально. Более того, прошлые выборы дали нам прививку от политических губернаторов. Выбрали двух и никакого чуда не случилось. И это известно не только политологам, но и тем, кто живёт и в этих регионах, и соседних», — заявил Журавлев.

На руку исполняющим обязанности губернаторов сыграло и то, что люди устали от политической повестки, отметил Журавлёв — запрос сместился в пользу надёжных «хозяйственников» и протестное голосование во многом вышло из популярности.