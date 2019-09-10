Минск, , 16:42 — REGNUM Вопросы двусторонних отношений обсудили 10 сентября в Минске замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко с немецким послом Манфредом Хутерером. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи были рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и диалога по линии Белоруссия — ЕС, намечен ряд конкретных шагов по укреплению позитивной динамики развития белорусско-германских отношений, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, также сегодня глава МИД Белоруссии Владимир Макей провёл переговоры с новым главой Представительства ЕС в постсоветской республике Дирком Шубелем, обсудив программы «финансового содействия ЕС для Белоруссии» и ряд других вопросов. И также сегодня Александр Лукашенко обсудил вопросы стратегического партнёрства с главой Совбеза России Николаем Патрушевым.